السعودية تدعو إلى تحري هلال رمضان مساء اليوم الثلاثاء

دعت المحكمة العليا السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الثلاثاء 29 من شهر شعبان 1439 هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وحسب وكالة الأنبء السعودية، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.