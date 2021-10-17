أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق مشروع سياحي فريد من نوعه في العالم تحت اسم THE RIG “ذا ريج”.

وحسب الصندوق، فإن المشروع هو الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم التي تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

This is wild. Saudi Arabia is converting an oil rig into an amusement park for tourists. The park is called RIGpic.twitter.com/v6cb4dhX47 — Mark Tomasovic (@MarkTomasovic) October 16, 2021

ويقع المشروع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحةٍ تزيد على 150 ألف متر مربع، حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

ويعد مشروع “THE RIG” أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه، التي تعد أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الصندوق، والتي سيكون لها أثرٌ إيجابي على الاقتصاد السعودي.

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سيقدم مشروع THE RIG مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.#THERIGsa pic.twitter.com/yY7enHnxkw — صوت الشرقية (@Sharqiya_Voice) October 16, 2021

ويهدف المشروع للمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.ولم يكشف الصندوق عن قيمة المشروع.

وسيكون مشروع “ذا ريج” إضافة نوعية للمشاريع السياحية الجذابة، ومن المتوقع أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية.

كما يقدم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.