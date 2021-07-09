أعلنت المحكمة العليا فى السعودية، مساء اليوم الجمعة، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، موضحة في بيان رسمي صادر عنها، أن“يوم غدٍ السبت، هو المتمم لشهر ذي القعدة“.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، أفادت المحكمة بـ“عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الجمعة، ويوم غدٍ السبت، هو المتمم للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غدٍ الأحد، هو الأول من شهر ذي الحجة“.

#عاجل #المحكمة_العليا: دائرة الأهلة : عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، ويوم غدٍ السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غدٍ الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) July 9, 2021

وبهذا، يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك ”10 من شهر ذي الحجة“، يوم الثلاثاء الـ 20 من شهر يوليو الجاري، وبالتالي يكون يوم وقفة عرفات، الإثنين 19 يوليو.

وكانت المحكمة العُليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الجمعة، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.