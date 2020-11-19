نشرت مشهورة “سناب شات” السعودية “مشاعل الجلعود” مقطع فيديو عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت فيه عن تعرضها للاعتداء والبصق عليها في حائل.



وقالت خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “سناب شات” أنها زارت جميع مدن وقرى المملكة ولم تشعر بأي شعور سيء إلا في حائل” .

#مشاعل_الجلعود



يعني اول شي وش طلعك وقت ازمة كرونا

ومخالفه الانظمه بعد ..

ثاني شي الله يكرم اهل حايل عنك متى

تنقلع ذي اللي يسئون لبنات بلدنا ..

كل من خذت الجنسيه صارت سعوديه وتتصدر المشهد .. والله حلال فيك ماجاك

يالمهبوله يالتافهه pic.twitter.com/wlmPYxiFqP — ناصر الغامدي (@nos___19) November 19, 2020



وأضافت: ” لن أنقل صورة السوء ولا أشخاص سيئين ولكن رأيي الشخصي حائل لا تنفع أن تكون مدينة سياحية”. وتابعت: ” الاحترام مطلوب من الجميع”.



وكانت مشاعل الجلعود قالت في وقت سابق أنها تعرضت للاعتداء والبصق من قبل أحد الأشخاص أثناء شراء القهوة في حائل. مشيرة إلى أن هذا الشخص تعدى عليها لفظيا ، كما أنها تعرضت للتعدي اللفظي في قهاوي أخرى وقالوا لها : أحنا لا نتشرف بكم وما راح نبيع لكم”.

وقد اثار الفيديو ردود فعل متباينة بين السعوديين فمنهم من انتقد الاعتداء على مشاعل الجلعود فيما برر البعض الاخر ذلك كونها لم تلتزم بثقافة المجتمع.

فقد كتبت احدى الناشطات: “ترا مو عشانها كاشفة وجهها او مو متحجبة هذا الشي يعطيكم الحق تتعدون عليها لفظيا او جسديا اذا تبون صلاحها ادعولها وبطلو همجية”.

ترا مو عشانها كاشفة وجهها او مو متحجبة هذا الشي يعطيكم الحق تتعدون عليها لفظيا او جسديا اذا تبون صلاحها ادعولها وبطلو همجية #مشاعل_الجلعود pic.twitter.com/8Cb0JcgVx3 — شوق (@MN22329477) November 19, 2020

فيما كتب أخر: “علموها ان أحترام ثقافة المجتمع واجبه .. حتى أغلبية الأجانب والغرب اذا جاو سياحه يحترمون ثقافة المجتمع ولا يطلعون الا بزي محتشم .” فيما قال اخر “ماالومهم اهل حايل ماتعودو ع التلوث البصري تعودت عيونهم ع الستر والحشمه والله انهم رجال كفو”.

علموها ان أحترام ثقافة المجتمع واجبه .. حتى أغلبية الأجانب والغرب اذا جاو سياحه يحترمون ثقافة المجتمع ولا يطلعون الا بزي محتشم . — أنا (@s2fi__) November 19, 2020

ماالومهم اهل حايل ماتعودو ع التلوث البصري تعودت عيونهم ع الستر والحشمه والله انهم رجال كفو — هرج ماغير هرج (@JknFNohWu1SSry9) November 19, 2020