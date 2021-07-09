أثارت خبيرة التجميل السعودية، يارا النملة، الكثير من الجدل بصورة مع والدتها، لا يظهر خلالها فارق عمر بينهما.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين بتعلقياتهم، ومنها: “فين يارا وفين مامتها”، وقال آخر: “بالله عليكم من الأم؟”.

وكانت يارا النملة، نشرت صورتها مع والدتها، لتهنئتها بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستقرام”، وعلقت عليها قائلة: “أمي، كل عام وانتي لي الحياة.. الله يخليكِ لنا تاج على روسنا ولا يحرمنا منك يا أغلى الناس”.

وتحرص خبيرة التجميل السعودية على تقديم طرق وضع الماكياج للسيدات للظهور بإطلالات مختلفة، حيث تعمل على مواكبة الموضة وتقديم عدد من الأزياء الحديثة والفساتين بجانب طرق استخدام مستحضرات التجميل التي تحتاجها السيدات.