أثار اليوتيوبر السعودي الشهير فهد سال الجدل على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رأيه في دعم القضية الفلسطنية وما يحدث في القدس والمسجد الأقصى من انتهاكات للاحتلال الاسرائيلي.

وتساءل فهد سال، في مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب التعاطف مع الفلسطينين قائلا:” “ليش تتضامن مع فلسطين وانت ماتعرف تاريخهم” وفي الوقت الذي يموت فيه الكثيرون في العالم.

وتصدر هاشتاغ #فهد_سال_اخرس تويتر في عدد من البلاد العربية، حيث عبر الناشطون على رفضهم لما قاله بحق القضية الفلسطينية.

مايحتاج ادرس تاريخ قضيه بالمدرسه عشان اوقف معها وادعم الناس المظلومه اللي تنتهك حقوقها !! ليه ماعندي عيون اشوف قد ايش هم يعانون وينقتلون وبيوتهم تأخذ ليه ما اشوف دموعهم ليه ما اسمع منهم ولا لازم كل شي ينكتب لي بكتاب عشان افهم انا مش بهيمه

انا مع الفلسطينيين #فهد_سال_اخرس pic.twitter.com/AmKiKG6qkH — ِ (@byoinlove) May 11, 2021

وقال احد الناشطين: “ما يحتاج ادرس تاريخ قضيه بالمدرسه عشان اوقف معها وادعم الناس المظلومه اللي تنتهك حقوقها !! ليه ماعندي عيون اشوف قد ايش هم يعانون وينقتلون وبيوتهم تأخذ ليه ما اشوف دموعهم ليه ما اسمع منهم ولا لازم كل شي ينكتب لي بكتاب عشان افهم انا مش بهيمه.. انا مع الفلسطينيين”.

مين ما استنكر يلي بصير فالعراق وسوريا واثيوبيا ومسلمين الصين(الايغور) و…..

كم ابكتنا حلب واطفال حلب لكن جهلك الغير مبرر اخطر علينا من اليهود وبالنهايه بتحكي دافع عن الافريقين ومعراج رسولنا وقبلتنا الثانيه تتعرض لابشع عمليات التهجير القسري

لا حول ولا قوة الا بالله#فهد_سال_اخرس pic.twitter.com/FSR2pg2XrU — Motasam Magablh (@MagablhMotasam) May 11, 2021

ورد أخر” : مين ما استنكر يلي بصير فالعراق وسوريا واثيوبيا ومسلمين الصين(الايغور) و…. كم ابكتنا حلب واطفال حلب لكن جهلك الغير مبرر اخطر علينا من اليهود وبالنهايه بتحكي دافع عن الافريقين ومعراج رسولنا وقبلتنا الثانيه تتعرض لابشع عمليات التهجير القسري لا حول ولا قوة الا بالله”.

رد ايمن على فهد

اتوقع ردو بكفي وبوفي #فهد_سال_اخرس pic.twitter.com/whobUF5wKl — qamar 𓂆 (@qamar00682295) May 11, 2021