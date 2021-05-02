حرص السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي على تعزية العالم العربي والاسلامي بذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب في العشرين من شهر رمضان.
وكتب السفير البريطاني تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “نعزي العالم العربي والامة الاسلامية بإستشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام.”
وقد تراوحت الردود على السفير البريطاني بين مستنكر لتدخلات بريطانيا في الشؤون العراقية وبين اخرين دعوه الى زيارة مقام الامام علي.
يذكر أنه وفي مثل هذا اليوم من عام 40 هـ ، استشهد الإمام علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – متأثرًا بتلك الطعنة الغادرة التي أصابه بها عبد الرحمن بن ملجم، وتولى غسله وتكفينه ولداه الحسن والحسين – رضي الله عنهما- بأمر منه ثم حملاه إلى الغري من نجف الكوفة فدفناه هناك .