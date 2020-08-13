قالت شركة “فوكسكون”، التي تصنع هواتف آيفون، إنها تقوم بزيادة عمليات إنتاجها في دول أخرى حول العالم غير الصين، ما يهدد المركز العالمي الذي احتفظت به الصين لفترة طويلة باعتبارها محطة إنتاج أساسية لهواتف آبل.

وذكر رئيس الشركة التايوانية، يونغ ليو، إنها ستتوسع تدريجيا خارج الصين. وقال: “بغض النظر عما إذا كانت (المصانع الجديدة) في الهند أو جنوب شرق آسيا أو الأميركيتين، سيكون هناك نظام بيئي صناعي في كل منها”.

وقال إن الصين ستظل مركزا رئيسيا في عمليات التصنيع لكن “انتهت أيام كونها مصنع العالم”.

وقالت، وكالة بلومبرغ، إن نسبة عمليات إنتاج الشركة خارج الصين تبلغ حاليا 30 في المئة، وذلك ارتفاعا، من 25 في المئة، في يونيو الماضي.

وسجلت “فوكسكون”، التي تصنع معظم هواتف آيفون في العالم، صافي دخل أفضل من المتوقع قدره 22.9 مليار دولار تايواني (778 مليون دولار) في الربع الثالث هذا العام، مدعومة بزيادة الطلب على أجهزة “آيباد و”ماك بوك”.

وقالت تقارير حديثة إن الشركة بدأت في توظيف عدد كبير من العمالة الموسمية، للمساعدة في إنتاج هاتف “آيفون 12” الذي يتوقع أن تعلن عنه آبل، هذا العام.الحرة / ترجمات – واشنطن