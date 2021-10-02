حذر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خطيب المسجد الحرام، الزوجات من الإصرار على طلب الطلاق.

وقال السديس خلال خطبة الجمعة يوم امس، إنه لايجوز للمرأة الإصرار على طلب الطلاق، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ” أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة “.

وأضاف أن من اسباب انتشار قضايا الطلاق، التقصير في معرفة الأحكام الشرعية، وغياب التفاهم والحوار وثقافة الأسر الزوجيه وعدم الاستماع للآخر وغياب الشفافية والمصارحة.

ونصح الأزواج قائلا : اتقوا الله في زوجاتكم وبيوتكم وابنائكم ومجتمعكم، مؤكدًا على ضرورة طاعة الزوجة لزوجها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت”.