شارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أفراد المجتمع من مقيمين ومواطنين في الحدث، فمارس رياضة المشي مع عدد من أبنائه، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاحترازات التي أكدت عليها الجهات المختصة.

ونشر الشيخ تميم عددا من الصور له مع بناته أثناء ممارسته رياضية المشي عبر حسابه على تويتر وعلق كاتبا: “في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا.”.

في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا. pic.twitter.com/QPNlQuDCM6 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 9, 2021

يذكر أن الشيخ تميم يحرص سنوياً على ممارسة الرياضة، لتحفيز الجميع على الاقتداء وتوجيه رسائل إيجابية لأفراد المجتمع.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الرياضي في قطر في نسخته العاشرة، استجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم /الثلاثاء/ من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، في بادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر، وتهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد.