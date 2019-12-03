الشيخ صالح المغامسي يجيب على سؤال متصل حول : ” هل كلم أو قابل النبي الله في رحلة الإسراء والمعراج “

في حلقة من برنامج ” الأبواب المتفرقة ” المذاع على قناة ” mbc ” أجاب الشيخ ” صالح المغامسي ” على سؤال أحد المتصلين حول هل قابل النبي محمد صل الله عليه وسلم الله في حادثة الإسراء والمعراج .

حيث قال صالح المغامسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقابل ربه في رحلة الإسراء والمعراج .. قائلا : ” ما تدل عليه الروايات من حيث الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى سدرة المنتهى .. وأن جبريل عليه السلام وقف كما ذكرت بعض الروايات وتقدم النبي قليلا ” .

وتابع : ” أما من حيث أنه قابل ربه فهذا لم يقع وإنما الخلاف هل كلم الله عز وجل نبيه في رحلة الإسراء والمعراج أم لا ” .

وأضاف المغامسي : ” لم أقف على نص صريح قوي يبين أن الله عز وجل كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج .. ويوجد عدد من العلماء يقولون عكس ذلك لكن هذه قناعة شخصية فإنني حاورت البعض من العلماء ولم أجد عنده إجابة شافية حول ذلك ” .