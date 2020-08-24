كشف الشيف ” محمد بوراك أوزديمير ” الشهير في الوطن العربي بإسم ” الشيف بوراك ” في مقابلة له مع تلفزيون ” بي بي سي ” عن جذوره العربية .

حيث أشار إلى أن جده من أصل فلسطيني وإنه جاء من قرية قريبة من أنطاكيا وهي قرية قريبة من الحدود السورية .

وقال أن والده وعائلته يتحدثون العربية كثيرا ولذلك حرص على تعلمها خاصة وإنه أيضا أصبح يتعامل مع الكثير من العرب .

وأضاف الشيف بوراك إلى إنه منذ صغره وهو مع الناس وينتمي إليهم لأنه جزء منهم ويتعامل مع كل طبقات المجتمع .. وأن أكثر شئ يسعده هو عندما يكشف له طفل صغير عن حبه له ويغنيه ذلك عن أية أموال أو أي شئ آخر في الدنيا على حد قوله .