كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، أن رجلا يبلغ من العمر 41 عاما من إقليم جيانغسو تأكد أنه يشكل أول حالة إصابة بشرية بسلالة (إتش 10 إن 3) من إنفلونزا الطيور.

وقالت اللجنة في بيان إن الرجل، الذي يعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، نُقل للمستشفى في 28 إبريل بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى.

وأضافت اللجنة أنه تأكدت إصابته بسلالة (إتش 10 إن 3) من إنفلونزا الطيور في 28 مايو ، لكن لم تخض في التفاصيل المتعلقة بكيفية إصابته.

وأفادت اللجنة بأن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية.

وحالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى.

ولم تفض الملاحظة الطبية لمخالطيه إلى وجود حالات إصابة جديدة.