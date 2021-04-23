أعلنت السلطات السعودية، فجر الخميس، العثور على جثة امرأة وافدة معلقة بسطح أحد المباني السكنية في مدينة جدة الساحلية، حيث باشرت التحقيقات في ذلك.

أوضحت الشرطة ملابسات فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي لجثة امرأة معلقة ؛ حيث أوضحت أنه تلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني.

#شرطة_منطقة_مكة

تُباشر حادثة العثور على جثة امرأة وافدة من الجنسية الأثيوبية (مخالفة لنظام أمن الحدود) معلقة بسطح مبنى سكني في #جدة

..اُتخذت الإجراءات النظامية الأولية وإحالة الواقعة لفرع #النيابة_العامة pic.twitter.com/m6sozbxpIM — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 22, 2021

وقد باشرت الحادثة الجهات الأمنية بمحافظة جدة، الاثنين الماضي، واتضح أنها وافـدة مـن الجنسية الإثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود في العقد الرابع من العمر.

واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة للحادثة وأحيلت القضية إلى فرع النيابة العامة.