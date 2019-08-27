الصفحة الرئيسية منوعات العثور على جثة شرطي مذبوحا في حرم أحد مساجد مصر

العثور على جثة شرطي مذبوحا في حرم أحد مساجد مصر

بواسطة -
2 70

شهد مسجد ” عمرو بن العاص ” أحد المساجد الشهيرة بمحافظة القاهرة في مصر جريمة قتل مروعة لأحد رجال الأمن .

حيث عثر على جثة أمين شرطة مذبوحا في حرم المسجد في ظل ظروف غامضة .

وبعد ساعات من العثور على الجثة تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مرتكب الجريمة بالتعاون مع قوات التأمين المتواجدة بصفة مستمرة حول كنيسة مارجرجس .

وادعى المتهم إنه مختل عقليا وتم عرضه على مشفى يختص بالكشف في ذلك ولكن أكد الفريق الطبي أنه غير مختل نفسيا .

وتم إصدار قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات للكشف عن دوافع الجريمة .

كما قررت النيابة العامة تشريح جثة المجني عليه لإعداد تقرير مفصل حول الوفاة وآداة الجريمة والتصريح بالدفن بعدها .

 

2 تعليق

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.