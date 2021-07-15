تحقق الشرطة بعد العثور على جثتين يوم الأربعاء في فندق بجنوب فلوريدا كان في يوم من الأيام قصر مصمم الأزياء الراحل جياني فيرساتشي.

وقد استجابت شرطة ميامي بيتش والإنقاذ من الحرائق بعد ظهر الأربعاء بعد أن عثرت خدمة تنظيف الغرف في The Villa Casa Casuarina على القتلى في غرفة ، حسبما قال مسؤولون. وقالت الشرطة ان مكان الحادث كان داخل غرفة الفندق وبدأ المحققون تحقيقا في الوفاة.

يصادف يوم الخميس الذكرى السنوية الـ 24 لإطلاق النار القاتل فيرساتشي خارج معلم الشاطئ الجنوبي.

كنا مو عارفين شنو صاير ليلحين pic.twitter.com/V5R8kDSFMp — طـلال ملك (@TalalMalik) July 15, 2021

في صباح يوم 15 يوليو ، 1997 ، كان فيرساتشي عائداً إلى منزله من News Cafe ، على بعد بضعة مبانٍ من قصر Ocean Drive الخاص به. عندما بدأ فيرساتشي في صعود الدرج إلى منزله ، أطلق القاتل المتسلسل أندرو كونانان النار على رأس فيرساتشي. كونانان ، الذي يشتبه في أنه قتل أربعة رجال آخرين ، قتل نفسه على قارب عائم بعد ثمانية أيام من إطلاق النار على فيرساتشي.

تم بناء Casa Casuarina في عام 1930 واشترته شركة Versace في عام 1992. وقد تم تشغيله كفندق بوتيكي منذ عام 2015.