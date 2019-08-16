العثور على صورة لـ “بيل كلينتون” بزي نسائي في قصر الملياردير إبشتاين!

عثر في بيت الملياردير جيفري إبشتاين على لوحة فنية لصورة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يرتدي ملابس نسائية.

وتفيد صحيفة Daily Mail بحسب مصدر لها، بأن امرأة اكتشفت اللوحة عند زيارتها للقصر في أكتوبر عام 2012 خلال لقاء عمل. وقالت: “لقد صدمت عند مشاهدتي للصورة من خلال الباب المفتوح، إنه بيل كلينتون بالتأكيد، كانت هذه صورته فعلا، وكانت صورة جنسية استفزازية جدا”.

يشار إلى أن اللوحة من رسم الفنانة باترينا راين- كلايد، حيث يجلس بيل كلينتون على كرسي في المكتب البيضاوي مرتديا فستانا أزرق وحذاء أحمر اللون بكعب عال. ولكن لا يعرف هل اقتنى الملياردير هذه اللوحة وهل هي أصلية أم نسخة عنها.

ويذكر أن الملياردير اعتقل في 6 حزيران الماضي في مدينة نيويورك، وفي 10 آب الجاري عثر عليه ميتا في زنزانته.

وقد اتهم الصحفيون بيل كلينتون ودونالد ترامب برابطة صداقة مع الملياردير القتيل، ولكنهما أنكرا وجود أي صداقة معه.