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الفتاة الهاربة رهف تظهر من جديد.. وتسخر من منتقديها: أصلا توني أدري أنه رمضان!

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رهف محمد القنون

ظهرت الفتاة الهاربة من أسرتها رهف محمد القنون، في مقطع فيديو جديد ردت فيه على منتقديها بسبب عدم ارتداء الحجاب خلال شهر رمضان.

وشاركت رهف اليوم الثلاثاء متابعيها عبر تطبيق “سناب شات” بفيديو عبرت فيه عن استيائها من إحدى المجلات بسبب المحتوى الناقد حول ظهورها دون حجاب.

وقالت بشكل ساخر: “لا يبوني أتحجب بنهار رمضان، أصلا توني أدري أنه رمضان” .
ويأتي ذلك بعد الجدل الذي أثارته صورتها الأخيرة على حسابها في موقع “تويتر” ثالث أيام شهر رمضان في أحد المكاتب مرتدية ملابس سوداء مكشوفة من منطقة الصدر ودون حجاب.

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