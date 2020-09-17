تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على كلا من اليوتيوبر ” أحمد حسن ” وزوجته ” زينب ” وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضدهما من جانب المجلس القومى للأمومة والطفولة والذي يتهمهما بترويع واستغلال طفلتهما بنشر فيديوهات معها .

خاصة بعد الفيديو الأخير الذي أثار موجة من الغضب بين المتابعين والتي قامت فيه زينب بتغيير لون وجهها إلى اللون الأسود بشكل مرعب وهو الأمر الذي أصاب طفلتها بحالة من الخوف والفزع .

وبعد إلقاء القبض على أحمد حسن وزينب يوم أمس الأربعاء تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما .