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القبض على أردني قتل طليقته وأبلغ عن انتحارها لإخفاء جريمته

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كشف الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام الأردني أن بلاغاً ورد للعاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة صباح أمس من قبل أحد الأشخاص حول انتحار طليقته بإطلاق النار على نفسها اثناء وجوده برفقتها داخل منزلها في منطقة الدوار الخامس وسط العاصمة عمان .

وفور تلقي البلاغ انتقلت مجموعات البحث الجنائي والمختبر الجنائي وأفراد الشرطة إلى موقع الحادث .

وجرى استدعاء المدعي العام والطبيب الشرعي وجرى الكشف على الجثة في حينه وتولى فريق من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق في الحادثة .

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من معلومات من مسرح الجريمة توصل المحققين إلى أن السيدة لم تقدم على الانتحار وإنما تعرضت لإطلاق النار .

وبالتحقيق مع طليقها اعترف بالذهاب لمنزلها صباح يوم أمس الجمعة وبعد أن احتد النقاش بينهما لوجود خلافات سابقة بينهما قام بإطلاق النار عليها ووضع السلاح الناري بيدها حتى يوهم المحققين بأنها أقدمت على الانتحار وقام بالإبلاغ عن ذلك .

وتم تحويل القضية للمدعي العام الذي قرر توقيف المتهم 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة القتل العمد .

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