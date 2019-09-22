القبض على المتهم بتعذيب طفلته في السعودية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض السعودية أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يعذب طفله البالغ (3) أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأضاف أن شرطة منطقة الرياض، تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لما يبدو أنه “أب يقوم بضرب وتعذيب ابنه الرضيع”.

وأثار المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة فيما دشن مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج تحت مسمي “#معذب_طفله”.

وكان هذا الشخص قد ظهر في فيديو اخر مبررا ما قام به بأنه كان يمر في حالة نفسية معينة وانه كان يحاول تعليم طفلته على المشي طالبا السماح والدعاء له.