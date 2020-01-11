القبض على شبكة دعارة في مصر

قبض الأمن المصري على شبكة ​دعارة​ داخل شقة في مركز قنا، وكشف مصدر أمني عن تعاون شاب من محافظة قنا مع رجل سعودي الجنسية لجذب الفتيات لممارسة الجنس داخل شقة مقابل الحصول على المال.

وتم ضبط محمد. ع – سعودي الجنسية، اضافة الى أسماء. س، و أروى. ع، و فرحة. أ يرتدين ملابس خليعة، وكان معهم سجائر وخمور وأقراص منع الحمل وأقراص فيتامينات.

الجدير ذكره ان هذه القضية شكلت جدلا كبيرا في مصر ولم يعرف بعد اذا تم اخلاء سبيلهم أم لا.