تمكنت الشرطة المصرية من إلقاء القبض على ” معاذ عيسى ” نجم برنامج ذا فويس كيدز على خلفية اعتدائه على صديقه ” حسن شريف علوان ” البالغ من العمر 15 عاما بضربه بمفتاح على رأسه مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ .

وأدلت والدة الطفل المصاب بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها تفاصيل الواقعة فقالت أن معاذ عيسى ليس صديقا مقربا لإبنها وإنه جارهم فقط .. ويوم الحادث تلفظ مع نجلها ببعض الكلمات محاولا استفزازه ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه تسبب في كسر بالجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه .

وهو الأمر الذي استدعى تدخلا جراحيا لإنقاذ حياة الطفل حسن ونزع المفتاح من رأسه .. مشيرة إلى أن إبنها يرقد حاليا في العناية المركزة وحالته خطيرة وغير مستقرة رغم إجراء العملية .

وأكدت الأم على أنها اتخذت الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ لقسم شرطة حلوان بالواقعة وأنها حاليا تنتظر التقرير الطبي الذي سيتم تسليمه للنيابة وأن المفتاح تم تحريزه لتقديمه للنيابة أيضا .

وأفادت بأن الطفل معاذ من المعروف عنه أنه يفتعل المشاكل مع زملائه وأنه يتعالى عليهم بعد مشاركته في برنامج المسابقات ذا فويس كيدز .