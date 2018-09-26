القحطاني: ما حصل من إساءة لوالدتي والدة أخي تركي من بعض الغوغاء لا يمثل مصر

قال المستشار بالديوان الملكي السعودي ومشرف مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، إن “ما حصل من إساءة لوالدتي والدة أخي تركي من بعض الغوغاء لا يمثل مصر ولا أهلها وشعبها الطيب”.

وأضاف “القحطاني” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر، بأن “تكاتف الجميع من سعوديين خصوصًا وخليجيين ومصريين وعرب عمومًا في هاشتاق #الا_تركي_ال_الشيخ دلالة أكيدة أن هذه التصرفات إساءة لصاحبها، ورفعة وعزة لمن صبر عليها، وعند الله تجتمع الخصوم”.

وقد لقيت تغريدة “القحطاني” تفاعلا واسعا من متابعي تويتر، مؤكدين على رفضهم لتلك الإساءات التي لا تسيء إلا لأصحابها.