القضاء الأسترالي يصدر حكمه في قضية مقتل فتاة فلسطينية بعد اغتصابها وإشعال النار في جسدها

قضت المحكمة العليا الأسترالية اليوم الثلاثاء بتوقيع أقصى عقوبة وهي السجن 36 عاما ل “كودي هيرمان ” البالغ من العمر 20 عاما المتهم في قضية اغتصاب وقتل الطالبة الفلسطينية ” أية مصاروة ” من عرب إسرائيل في مدينة ملبورن منذ عدة أشهر .

حيث اعترف هيرمان بارتكابه للجريمة وإنه قام بضرب أية بقضيب معدني واغتصابها ثم إشعال النار فيها .

وقالت القاضية ” إليزابيث هولينجويرث ” لدى النطق بالحكم : ” يجب أن تكون حرية المرأة في السير بالشارع بمفردها مكفولة دون خوف من تعرضها لهجوم عنيف من غريب ” .

وبعد صدور الحكم تحدث والد الضحية ” سعيد مصاروة ” الذي سافر خصيصا مع عائلته لحضور المحاكمة وقال للصحفيين وهو يغالب دموعه وبدا عليه التأثر الشديد إنه سيظل يتذكر ابنته كإنسانة سعيدة تقدم يد المساعدة للآخرين .. وإنها لم تفرق بين الناس أيا كان دينهم أو بلدهم أو لونه .. أحبت كل الناس و كل البشر ” .

وتعود الواقعة إلى شهر يناير الماضي عندما كانت أية في في طريق عودتها إلى المنزل بعد قضاء الليل مع اصدقائها في ملبورن عندما تعرضت للهجوم .

وأحدثت جريمة الاغتصاب والقتل صدمة لدى الأستراليين وأثارت موجة حزن وغضب في مسقط رأسها .. وشارك الآلاف في المدن العربية في مسيرات وتجمعات تكريما لها .

وكانت آية تدرس في جامعة لا تروب بمدينة ملبورن خلال الأشهر الخمسة التي سبقت الحادث ضمن برنامج تبادل طلاب مع جامعة شنغهاي الصينية .