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الكشف عن أول فندق فضائي في العالم

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كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن إعلان مؤسسة ” غيت واي فاونديشن ” عن تصميم أول فندق فضائي في العالم يعتمد على الجاذبية الصناعية على عكس المحطة الفضائية المنعدمة الجاذبية .

وسيكون الفندق على شكل عجلة يبلغ قطرها 190 مترا ويتم تدويرها لإنشاء قوة جذب تشبه تلك الموجودة على سطح القمر .

وسيكون حول العجلة 24 وحدة مزودة بمراتب للنوم ووظائف دعم الحياة الأخرى .. وسيتم تزيينها باستخدام مواد طبيعية وأقمشة وإضاءة مريحة ودهانات .

ويحتوي الفندق على غرف نوم فاخرة وحانات ومطاعم ودور سينما .

وتعمل المؤسسة على تشغيل المحطة الفضائية بحلول عام 2025 حيث يتوقع أن يزور المحطة 100 سائح في الأسبوع .

كما تهدف المؤسسة إلى جعل السفر إلى الفضاء في متناول الجميع وغير مقتصرا فقط على الأثرياء .

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