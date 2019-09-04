الكشف عن أول فندق فضائي في العالم

كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن إعلان مؤسسة ” غيت واي فاونديشن ” عن تصميم أول فندق فضائي في العالم يعتمد على الجاذبية الصناعية على عكس المحطة الفضائية المنعدمة الجاذبية .
وسيكون الفندق على شكل عجلة يبلغ قطرها 190 مترا ويتم تدويرها لإنشاء قوة جذب تشبه تلك الموجودة على سطح القمر .
وسيكون حول العجلة 24 وحدة مزودة بمراتب للنوم ووظائف دعم الحياة الأخرى .. وسيتم تزيينها باستخدام مواد طبيعية وأقمشة وإضاءة مريحة ودهانات .
ويحتوي الفندق على غرف نوم فاخرة وحانات ومطاعم ودور سينما .
وتعمل المؤسسة على تشغيل المحطة الفضائية بحلول عام 2025 حيث يتوقع أن يزور المحطة 100 سائح في الأسبوع .
كما تهدف المؤسسة إلى جعل السفر إلى الفضاء في متناول الجميع وغير مقتصرا فقط على الأثرياء .