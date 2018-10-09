الكشف عن قاتل الأميرة ديانا

بعد حوالى الـ21 عاماً على مقتل ​الأميرة ديانا​ بحادث سير، نشرت صحيفة “الديلي ستار” البريطانية تقريرا اشارت فيه الى انها تملك وثائق سرية يصل عددها إلى أكثر من ألف صفحة، تُظهر تورّط منظمة “العيون الخمس” الاستخباراتية في مقتلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المنظمة بحسب الوثائق، كانت تتجسس على كافة أنشطة الأميرة ديانا، قبل عام تقريبا من مقتلها، كما كان يتم تتبّع كافة أنشطتها وتحركاتها.

يشار إلى أن هذه المنظمة هي عبارة عن تحالف استخباراتي يشمل الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزلندا، تمّ تشكيله عقب الحرب العالمية الثانية، بموجب اتفاقية “يو كيه يو إس إيه”، وهي معاهدة مهتمة بالتعاون الاستخباراتي بين هذه الدول.