كشف الحساب الكويتي الشهير ”شاهين“، بأن الفاشينيستا التي تم توقيف والدها قبل أيام قليلة إثر محاولته السفر إلى دبي بكمية من الذهب تتجاوز قيمتها 62 ألف دينار (205 آلاف دولار)، تعود ملكيتها لابنته، هي مريم رضا المشهورة بلقب (مرمر).

وقال الحساب المتخصص في كشف قضايا الفساد وغسيل الأموال، لاسيما المعني بها المشاهير، في منشور عبر إنستغرام: “والد الفاشينيستا الذي تم القبض عليه أثناء مغادرته المطار هو رضا حسين والد الفاشينيستا مريم رضا، التي سبق أن صدر بحقها قرار من النائب العام بتجميد حسابها المصرفي ومنعها من السفر إلى جانب مشاهير آخرين بقضية غسيل أموال المشاهير”.

وأوضح حساب شاهين أن والد الفاشينيستا زعم أثناء التحقيق معه أنه كان ينوي استبدال هذه المجوهرات التي كانت معه بشقة في دبي، وأنه حاول إنهاء الموضوع بجملة “مو مشكلة آخذ تصريح من التجارة عشان أقدر آخذ الذهب معاي ولا تزعلون”.

وبحسب الراي الكويتية فإن والد الفاشينيستا طلب من وزارة التجارة التصريح له بالسفر إلى دبي حاملا كمية من الذهب والماس، معززا موقفه بثلاث فواتير تثبت ملكيته للكمية، وذلك حسب الإجراءات المتبعة مع الوزارة والسفر في مثل هذه المواقف.

وأوضحت أنه أثناء تدقيق التجارة على صحة الفواتير المقدمة من الوالد، تبين لها أن ملكية الذهب المطلوب إخراجه من الكويت تعود إلى ابنته الفاشينيستا، المتحفظ على أموالها بأمر من النائب العام.

وأضافت أنه تم إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بعد الاشتباه في الفواتير التي قدمها والد الفاشينيستا بشأن الذهب الذي اتضح أنه يعود لابنته.

ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من الفاشينيستا مرمر حول هذه الاتهامات التي طالتها من قبل صاحب الحساب وبعض النشطاء الذين أشاروا مسبقاً إلى أنها هي المقصودة.

ونشرت مرمر قبل أيام تغريدة قالت فيها “أستغرب ممّن لا يملكون ذمة ولا ضميرا.. يتكلّمون ويؤلّفون قصصا عن الآخرين من وحي خيالهم وكأنه أمر عادي، ثمّ يتصرّفون كأنّ شيئا لم يحدث، أيّ مشاعر هذه التي يحملونها؟ أيّ قلبٍ وأيّ إحساس؟ من الضروري أن يستوعبوا أنّ الدنيا ستردّ لهم الصفعات تلو الصفعات حتى تُغلق أفواههم!”.