أفادت وسائل إعلام كويتية بأن السلطات في الكويت أحالت أستاذ جامعي للتحقيق بعدما أقدم على التلاعب بدرجات طالبة، بعد أن رفضت الزواج منه.

وحسبما ذكرت جريدة ” الجريدة” الكويتية فإنه وفي سابقة على مستوى جامعة الكويت، أحالت النيابة العامة، أستاذاً في إحدى الكليات الفنية إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد تلاعبه في درجات إحدى الطالبات.

إحالة أستاذ جامعي في إحدى الكليات الفنية إلى النيابة بعد تلاعبه بدرجات طالبة لديه رفضت الزواج منه



• رغم التزامها بالحضور رصد لها "صفر"في أعمال السنة#الكويت pic.twitter.com/ust9nQQ8ik — الشأن العام (@AlshanAlaam) September 6, 2021

وكانت طالبة قد قدمت شكوى ضد أكاديمي أفادت خلالها بأنه تقدم لخطبتها غير أن أسرتها رفضته. فقام بالتلاعب في درجاتها بجميع المواد الدراسية، كما أنه منحها «صفراً» في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته.

وخلال التحقيق، أنكر الأستاذ التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.