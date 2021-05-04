أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الإثنين، إغلاق “واحدة من أكبر المنصات الإباحية للأطفال على الشبكة السوداء في العالم”، وإلقاء القبض على أربعة من أبرز أعضائها في سلسلة من المداهمات في منتصف شهر نيسان.

وأدلت الشرطة الفيدرالية في بيان أن المنصة، الّتي تحمل اسمBoystown ، وُجدت منذ عام 2019، وأحصت أكثر من 400 ألف عضو، و “أُعدت لغرض التبادل العالمي للصور الإباحية للأطفال، ولاسيما صور الاعتداء على الصغار”.

وذكر البيان أن منتدى “دارك نت” سمح للمستخدمين بالتواصل مع الآخرين ومشاركة الصور ومحتوى الفيديو الّذي يتضمن “انتهاكات جنسية خطيرة للأطفال الصغار”.

وتتراوح أعمار المتهمين الثلاثة الرئيسيين، بين 40 و 58 عاماً بتهمة إدارة المنصة، وتقديم الدعم الفني والمشورة للأعضاء الآخرين حول كيفية تجنب القبض عليهم من قبل السلطات.

وذكرت الشرطة أن مشتبهاً آخر، وهو رجل يبلغ من العمر 64 عاماً من هامبورغ، كان “أحد أكثر مستخدمي المنصة نشاطاً”، حيث نشر “أكثر من 3500” منشور على المنصة منذ الاشتراك فيها في عام 2019.

وأفاد المحققون أن العملية الّتي دامت أشهراً وبتحريض من ألمانيا تم تنسيقها من قبل اليوروبول وبدعم من سلطات إنفاذ القانون في هولندا والسويد والولايات المتحدة وكندا. كما تمّ تنفيذ سبع مداهمات في مناطق شمال الراين وستفاليا الألمانية وبافاريا ومدينة هامبورغ بقيادة الشرطة الفيدرالية والمدعين العامين في فرانكفورت.