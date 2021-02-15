تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو غريب لإمرأة ​إسكتلندية​ في العقد الثالث، وهي تدفع شاحنة ضخمة محمّلة بالحليب بعدما تعثرت في الطريق، وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن شارلين ليزلي هي مرأة خارقة خصوصاً وأنها ظهرت وهي تدفع الشاحنة الضخمة في ظل تساقط الثلوج التي أعاقت طريق الشاحنة لتنجح الأخيرة في دفعها.



ويذكر أن شارلين كانت متجهة إلى أحد المتاجر برفقة أولادها وعندما رأت محنة السائق، طلبت من أحد الجيران الاعتناء بطفليها، وهبّت لنجدة السائق وإخراجه من محنته، وقالت في أحد تصريحاتها :” ما فعلته خطير، لكن حسن الحظ تمكنت من إزاحة الشاحنة إلى أعلى الشارع”.

وقامت الشركة المنتجة للألبان التي حملتها الشاحنة بمنحها مكافئة قضت بإشتراكاً مجانياً في منتجاتها من الألبان لمدة عام كامل.