المشجعات السعوديات أول مباراة في التاريخ يحضر فيها الجنس اللطيف بشكل رسمي
توافدت المشجعات السعوديات إلى ملعب “الجوهرة المشعة” لحضور لقاء الأهلي والباطن ضمن الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين، كأول مباراة يحضر فيها الجنس اللطيف بشكل رسمي.
وقررت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في 3 مدن بدءا من مطلع العام 2018.
وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أن الملاعب الثلاثة (الجوهرة، واستاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام) التي ستستقبل العائلات، ستتمتع بخصوصية واستقلالية تامة، منذ الدخول في الممرات الخاصة وصولا إلى المدرجات، وسيتوفر أمن نسائي للقيام بدور التفتيش.
ها قد سقط آخر معقل لآدم …..
لطالما كُنتُ من مُناصري المرأة و المُنادين بحقوقها في كافة المجالات و لكن لماذا يداي غير قادرة على التصفيق لما يحدُث في السعودية ؟! هل هو تناقُض الأُنثى بداخلي التي ما زالت رغم كُل ما وصلت إليه ترى في آدم القوامة و السلطة أم هو رفض لتغيير سياسي واجهته إجتماعية ؟!
الله المُستعان ….
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هذي صورة قبل وبعد المباراة الحماسية ههههههههههههههههههه زين والمفتي ابو عيون جريئة ههههههههههههههههههههههه شنو يقول ؟؟؟
هل يجوز ان تترك المراة إرضاع الكبير وتروح للملعب حتى تشوف مباراة ؟؟؟
هههههههههههههههههههه مساكين الرجالة راح يجوعوا وما في حليب بعد اليوم هههههههههههههههههههه ايه خليهم يشربوا شاي بلبن او ازوزا ، واذا حبكت كثير يأخذوا رضاعة في الاستراحة ما بين هههههههههههههههههه الشوطين تبع المباراة .