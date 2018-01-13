المشجعات السعوديات أول مباراة في التاريخ يحضر فيها الجنس اللطيف بشكل رسمي منوعات

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توافدت المشجعات السعوديات إلى ملعب “الجوهرة المشعة” لحضور لقاء ​الأهلي​ و​الباطن​ ضمن الجولة الـ 17 من ​الدوري السعودي​ للمحترفين، كأول مباراة يحضر فيها الجنس اللطيف بشكل رسمي.



وقررت السلطات ​السعودية​ رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في 3 مدن بدءا من مطلع العام 2018.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أن الملاعب الثلاثة (الجوهرة، واستاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام) التي ستستقبل العائلات، ستتمتع بخصوصية واستقلالية تامة، منذ الدخول في الممرات الخاصة وصولا إلى المدرجات، وسيتوفر أمن نسائي للقيام بدور التفتيش.