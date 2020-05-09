ألقت الملكة ” إليزابيث الثانية ” ملكة إنجلترا كلمة لها يوم أمس الجمعة في رسالة تليفزيونية في عيد أوروبا .

وذلك إحياءا لمن ماتوا في الحرب العالمية الثانية في ذكرى مرور 75 عاما على النصر .

وأعربت الملكة إليزابيث خلال حديثها عن فخرها بالطريقة التي يتصدى بها البريطانيون لجائحة فيروس كورونا والتزامهم بإجراءات الوقاية والعزل المفروض عليهم للحد من انتشار الفيروس .

فقالت : ” اليوم قد يبدو الأمر صعبا إذ لا نستطيع الاحتفال بهذه الذكرى الخاصة كما نريد .، عوضا عن ذلك نتذكر تضحيات الموتى من داخل بيوتنا ومن على أعتابنا .. لكن شوارعنا ليست خالية إنها مليئة بالحب والحرص الذي يكنه كل منا للآخر ” .

وتابعت : ” لا تستسلموا أبدا .. لا تيأسوا أبدا .. هذه هي رسالة عيد نصر أوروبا ” .