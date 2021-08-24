كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن إصدار الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا لقرارا ضد ” الأمير هاري ” وزوجته ” ميغان ماركل ” بالرد قانونيا على تصريحاتهما التي كانا قد أدليا بها في لقائهما مع الإعلامية ” أوبرا وينفري ” .

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة إليزابيث غاضبة من التصريحات المتكررة وغير الصحيحة من جانب حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وأمرت كبار مساعدي القصر بالرد بشكل قانوني على تصريحاتهما التي تشوه صورة العائلة الملكية البريطانية .

كما أثار إعلان الأمير هاري عن كتابة مذكراته والتي من المقرر إصدارها العام المقبل مخاوف العائلة الملكية .. ويُجرى الآن النظر في تحذير قانوني لشركة النشر ” Penguin Random House ” المسئولة عن نشر المذكرات .