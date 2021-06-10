احتفلت الملكة ” إليزابيث الثانية ” ملكة إنجلترا بعيد ميلاد زوجها الراحل ” الأمير فيليب ” ال 100 والذي يوافق اليوم العاشر من شهر يونيو .

وتمثل هذا الاحتفال في زراعة وردة جديدة أُطلق عليها إسم الأمير الراحل والتي حصلت عليها الملكة إليزابيث من الجمعية الملكية البستانية .

وجاءت الوردة التي أشرفت الملكة إليزابيث على زراعتها شخصيا في حديقة قلعة وندسور باللون الأحمر الغامق وتحتوي على خيوط بيضاء .

وقال ” كيث ويد ” رئيس الجمعية الملكية البستانية أثناء تسليمه الوردة للملكة بأنها ستكون تذكاراً لجميع الأشياء الرائعة التي قام بها الأمير فيليب على مدار حياته .

يذكر أن الأمير فيليب توفي في التاسع من شهر إبريل الماضي بعد أسابيع من خروجه من المستشفى إثر تلقيه العلاج من إصابته بالتهاب ومشاكل في القلب .