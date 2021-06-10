احتفلت الملكة ” إليزابيث الثانية ” ملكة إنجلترا بعيد ميلاد زوجها الراحل ” الأمير فيليب ” ال 100 والذي يوافق اليوم العاشر من شهر يونيو .
وتمثل هذا الاحتفال في زراعة وردة جديدة أُطلق عليها إسم الأمير الراحل والتي حصلت عليها الملكة إليزابيث من الجمعية الملكية البستانية .
وجاءت الوردة التي أشرفت الملكة إليزابيث على زراعتها شخصيا في حديقة قلعة وندسور باللون الأحمر الغامق وتحتوي على خيوط بيضاء .
وقال ” كيث ويد ” رئيس الجمعية الملكية البستانية أثناء تسليمه الوردة للملكة بأنها ستكون تذكاراً لجميع الأشياء الرائعة التي قام بها الأمير فيليب على مدار حياته .
يذكر أن الأمير فيليب توفي في التاسع من شهر إبريل الماضي بعد أسابيع من خروجه من المستشفى إثر تلقيه العلاج من إصابته بالتهاب ومشاكل في القلب .