أعلن قصر باكنجهام في بيان له يوم الإثنين الماضي عن استقبال ” الأميرة بياتريس ” حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لطفلتها الأولى من زوجها ” إدواردو مابيلي موزى ” .

فجاء في البيان : ” إن الأميرة بياتريس وإدواردو مابيلي موزى أعلنا عن وصول إبنتهما بأمان يوم السبت 18 سبتمبر 2021، الساعة 23.42، فى مستشفى تشيلسى وويستمنستر فى لندن ويزن الطفل 6 أرطال و 2 أونصة ( أى ما يعادل 2.8 كيلوجرام) ” .

وأضاف : ” إن العائلة الملكية البريطانية تريد أن تتقدم بالشكر لكل العاملين في المستشفى على رعايتهم الرائعة وأن سمو الأميرة والرضيعة بصحة جيدة ويتطلع الزوجان لتقديم ابنتهما لشقيقها الأكبر كريستوفر وولف ” .

يذكر أن الرضيعة التي لم يُكشف عن إسمها بعد هي ثاني حفيدة للأمير أندرو وسارة فيرغسون وتحتل الرقم 12 من بين أبناء الأحفاد للملكة بعد ولادة ” ليليبيث ” الطفلة الثانية للأمير هاري وميغان ماركل .. وستحتل الرضيعة المرتبة الـ 11 في ترتيب تولي العرش البريطاني .

وكانت قد تزوجت الأميرة بياتريس من إدواردو مابيلي موزى في عام 2020 في حفل زفاف خاص أقيم داخل قصر وندسور .. وكريستوفر وولف هو إبن إدواردو من زوجته السابقة دارا هوانغ .