الملكة إليزابيث تمنح الأمير ويليام لقباً جديداً وتنفيذ بعض المهام الملكية

منحت ​الملكة إليزابيث الثانية​ لقباً جديداً لـ ​الأمير ويليام​، والذي يأتي بعد القرار المفاجئ الذي إتخذه شقيقه ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ بالتخلي عن مهامهما الملكية.

واختارت الملكة، التي تبلغ من العمر 93 عاماً، حفيدها والملك المستقبلي ويليام، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، ليكون اللورد المفوض الأعلى الجديد للجمعية العامة في كنيسة اسكتلندا. ما يمنحه سلطة تمثيل الملكة في كنيسة اسكتلندا، ليشارك في المراسم الاحتفالية، وتنفيذ بعض المهام الملكية.

The Queen has appointed Prince William as Lord High Commissioner to the General Assembly of the @churchscotland this year.

