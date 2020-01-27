الملكة إليزابيث تمنح الأمير ويليام لقباً جديداً وتنفيذ بعض المهام الملكية

منحت ​الملكة إليزابيث الثانية​ لقباً جديداً لـ ​الأمير ويليام​، والذي يأتي بعد القرار المفاجئ الذي إتخذه شقيقه ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ بالتخلي عن مهامهما الملكية.

واختارت الملكة، التي تبلغ من العمر 93 عاماً، حفيدها والملك المستقبلي ويليام، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، ليكون اللورد المفوض الأعلى الجديد للجمعية العامة في كنيسة اسكتلندا. ما يمنحه سلطة تمثيل الملكة في كنيسة اسكتلندا، ليشارك في المراسم الاحتفالية، وتنفيذ بعض المهام الملكية.

The Queen has appointed Prince William as Lord High Commissioner to the General Assembly of the @churchscotland this year. Find out more here ➡️ https://t.co/YaPU7FjUYU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 25, 2020



وكان شغل هذا المنصب من قبل الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث، ريتشارد سكوت، والدوق الثاني عشر لكوينز بيري، والعاشر لبوكليوك. وهي خطوة وصفت بأنها تمهيدٌ لتولي الأمير ويليام العرش بعد جدته.