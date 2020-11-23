نشر الحساب الرسمي لقصر بكنجهام على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من احتفال الملكة إليزابيث والأمير فيليب بعيد زواجهما ال 73 الذي وافق يوم الجمعة الماضية .

وظهرت في الصورة الملكة إليزابيث برفقة زوجها الأمير فيليب من داخل قلعة وندسور حيث يقيمان أثناء فترة العزل العام وهما ينظران مبتسمين إلى بطاقة تهنئة حملت الرقم 73 من أحفادها الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس إلى جانب بطاقات ورسائل أخرى .

وحرصت الملكة إليزابيث في الصورة على ارتداء بروش الأقحوان من الياقوت الأزرق والألماس والتي كانت قد ارتدته في شهر العسل في برودلاندز في هامبشاير عام 1947 .

يذكر أن الأمير فيليب والملكة إليزابيث كانا قد تزوجا في 20 نوفمبر من عام 1947 بعد قصة حب بدأت بينهما في عام 1934 عندما حضرا حفل زفاف إبنة عم فيليب الأميرة ” مارينا اليونانية ” إلى عم إليزابيث دوق كنت .