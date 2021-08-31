تحتفل اليوم الثلاثاء الموافق 31 من أغسطس الملكة ” رانيا العبد الله ” بعيد ميلادها ال 51 .

وحرص العاهل الأردني الملك ” عبد الله الثاني ” على معايدة زوجته في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة تجمعه بزوجته الملكة رانيا وجاء في تعليقه عليها : ” كل عام وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله بألف خير .. نتمنى لها دوام الصحة والعافية ” .

كما عايد الأمير ” الحسين بن عبد الله ” والدته مهنئا إياها بعيد ميلادها بصورة عبر حسابه على إنستجرام ظهر فيها برفقتها وعلق عليها قائلا : ” أوصانا النبي الحبيب بالأم فأنت وصيته .. كل عام وأنت بخير يا غالية ” .