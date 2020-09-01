احتفلت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، بعيد ميلادها الـ 50 والذي صادف امس الاثنين في الـ 31 من شهر اغسطس.

ونشرت الملكة رانيا بهذه المناسبة صورة جمعتها بعائلتها وعلقت كاتبة: “ما في أجمل من يوم بقضيه وأحبابي وعائلتي بجانبي. وشكراً من كل قلبي على المعايدات والمحبة اللي غمرتوني فيها اليوم، فرحتوني كتير”.

وقد تلقت الملكة رانيا المعايدات بمناسبة ذكرى ميلادها التي تتوافق يوم 31 أغسطس، حيث هنأ الأمير الحسين بن عبد الله، ولى العهد الأردنى، بعيد ميلاد والدته الملكة رانيا العبد الله، متمنيا لها عاما مليئا بالخير وأن يبارك الله فى عمرها ويحفظها من كل شر.

ونشر ولى العهد، عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعته مع والدته الملكة رانيا، صحبها بتعليق: “كلّ عام وأنتِ بخير يا أمّى، أدعو الله أنْ يبارك فى عمرك وأنْ يحفظك من كلّ شرّ”.

كما هنأ الديوان الملكى الهاشمى، زوجة العاهل الأردنى بنفس المناسبة، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة للملك عبد الله والملكة رانيا، أتبعها بتعليق: “الديوان الملكى الهاشمى يهنئ صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله فى عيد ميلادها الميمون، ويدعو الله عز وجل أن يمتعها بدوام الصحة والعافية“.