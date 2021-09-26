نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، مجموعة من اللقطات النادرة من طفولة الاميرتين ايمان بنت عبد الله الثاني، وسلمى بنت عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة عيد ميلادهما الذي يصادف اليوم 26 سبتمبر.

وعلقت الملكة رانيا على الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، كاتبة : “كل عام وأحن بنتين بألف خير، الله يحميلي اياكم”.

كذلك حرص الامير الحسين بن عبد الله الثاني على تهنئة شقيقتيه بعيد ميلادهما حيث نشر صورة له معهما وعلق كاتبا: “سلمى وإيمان.. أتمنى لكما الفرح والسرور في حياتكما… كل عام وأنتما بألف خير”.

يذكر ان الاميرة ايمان ولدت في 27 أيلول 1996 اما الاميرة سلمى فولدت في 26 أيلول 2000.