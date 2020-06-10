تحتفل الملكة رانيا، عقيلة العاهل الاردني الملك عبد الله، هذه الايام بعيد زواجها الـ 27 والذي يصادف في العاشر من شهر يونيو/حزيران الجاري.

ونشرت الملكة رانيا، عبر حسابها على ، “انستغرام”، صورة ظهرت فيها مع الملك عبدالله الثاني وهما يسيران سويا، وعلقت كاتبة: “كيف لحبي لك ألا يزيد كل يوم؟ فابتسامتك تضىء حياتي منذ 27 سنة… عيد زواج سعيد سيدنا”.

يذكر ان رانيا العبد الله التفت بالامير عبدالله، حينها، في يناير/ كانون الثاني عام 1993 وبعد مرور شهرين أعلنا خطبتهما، وتم الزواج بعد ستة أشهر في 10 يونيو/حزيران ورزقا بأربعة أبناء هم: الامير الحسين، الاميرة ايمان، الاميرة سلمى والامير هاشم.