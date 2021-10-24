أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن وفاة الرائد ” سارة يوسف مصطفى ” إبنة الإعلامي الكويتي ” يوسف مصطفى ” بعد معاناة مع مرض السرطان .

وتضمن المنشور مقطع فيديو للفقيدة سارة يوسف مصطفى خلال استضافتها في أحد البرامج .. وكتبت مي العيدان في تعليقها عليه : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالي سارة يوسف مصطفى إبنة الإعلامي يوسف مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان ” .

وتابعت : ” اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناته وأنزلها منزل حسن واحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين .. لاتبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت ” .

كما نعت إدارة الإعلام الأمني والإعلام بوزارة الداخلية الرائد سارة يوسف مصطفى وقالت في بيان لها : ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف وجميع منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين ومهنيين رائد سارة يوسف مصطفى ” .