أعلن المحامي ” طارق العوضي ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن وفاة ” إيمان الديب ” أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وإبنة المحامي المصري الشهير ” فريد الديب ” متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

فكتب طارق العوضي في تغريدته قائلا : ” البقاء لله .. توفيت إلى رحمة الله الدكتورة إيمان الديب إبنة الأستاذ فريد الديب المحامي .. اللهم ارحمها واغفر لها وإنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وكانت قد تعرضت إيمان فريد الديب إلى الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم إلا أنه وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء .