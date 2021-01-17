أعلن الإعلامي اللبناني ومدير قنوات ” mbc ” العميد علي جابر عن وفاة والدته في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر .

فكتب علي جابر في تغريدته التي تضمنت فقط : ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .. إلا أنّ إعلاميين قاموا بتعزيته في والدته .

وحرص عدد من الإعلاميين ونجوم الفن على تقديم واجب العزاء ونعي رحيل والدة علي جابر وجاء من بينهم الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” الذي كتب : ” البقية فى حياتك يا حبيبي ربنا يصبرك ان شاء الله ” .

فيما كتبت الفنانة اللبنانية ” نجوى كرم ” في تغريدة لها : ” إنشالله بتسلم يا عميد علي جابر .. الله يرحم الوالدة وتكون نفسها بالسماء يا رب وتكون خاتمة أحزانك ” .

ونشر الإعلامي ” جمال فياض ” منشورا له قال فيه : ” تعازيّ الحارة السيدة الوالدة رحمها الله كانت عزيزة علينا .. نشارككم الحزن على سيدة عرفناها منذ طفولتنا سيدة مُحبة ولها في قلوبنا محبة وفي النفوس تقديرها كبير .. إلى جنة ربّ رحيم ولكم الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

انا لله و انا اليه راجعون. — Ali Jaber (@alimouinjaber) January 16, 2021

Nchallah bteslam ya 3amiid @alimouinjaber

Allah yer7am l weeldi w tkoun nafsa bel sama ya rabb w tkoun eekhir a7zeenak — Najwa Karam (@najwakaram) January 17, 2021