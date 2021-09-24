“تحول الموز في سوريا الى حلم صعب المنال بالنسبة الى اكثرية المواطنين السوريين بعد ان بات راتب الموظف الحكومي اليوم يعادل سبعة كيلوغرامات من الموز، وربما أقل.

وكانت قد أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخيراً عن طرحها كميات من الموز في صالات “السورية للتجارة”، وكانت هذه الكميات مهربة وتم ضبطها ومصادرتها.

غير ان هذا الطرحج جاء بواقع حصصٍ يقول إنّه يحق لكل فرد الحصول على كيلو غرامين، وبسعر 10 آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد، ما يعني 20 ألف ليرة مقابل الحصة الشهرية من المادة.

ولاقى طرح الموز بهذا السعر جدلاً واسعاً واستهجاناً لدى كثير من السوريين، متسائلين أنه كيف لهم أن يدفعوا 10 آلاف ليرة سورية ثمن كيلوغرام واحد.في الوقت الذي يواجهون صعوبة في تأمين أبسط مقومات الحياة، بالإضافة إلى أنه طالما هذا الموز هو مصادَر فلماذا يتم بيعه بهذا السعر المرتفع؟

تفاعل شعبي مع بيع الموز في دمشق ب10000 ل.س رغم أن الموز كان مهرب إلى سوريا وتم مصادرته وتحويلة إلى السورية للتجارة وبعدها وبمحاولة إظهار أنها تدخلت بشكل إيجابي حددت السعر ب١٠ آلاف ليرة……ويحق لكل مواطن 2 كيلو مايقارب 20 ألف بمعدل 30% من راتب موظف pic.twitter.com/bQ48XRZspf — سوريا المستقبل (@Meral22676879) September 15, 2021