أصدر النائب العام المصري المستشار ” حمادة الصاوي ” قرارا بالتحقيق في البلاغ المقدم من الفنان ” عباس أبو الحسن ” والفنان ” تميم يونس ” ضد طبيب الأسنان الشهير ” باسم سمير ” متهمين إياه بالتحرش بالرجال .

وجاء في بيان النيابة العامة الذي صدر يوم أمس الثلاثاء : ” تلقت النيابة العامة في الأول من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه .. وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة ” .

وعلق الفنان ” عباس أبو الحسن ” على هذا القرار في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” فكتب قائلا : ” حفظ الله النائب العام / سيادة معالي المستشار الجليل حمادة الصاوي في استجابة معاليه السريعة والغير مسبوقة ” .

وتابع : ” بالأمر الصادر من سيادته بالتحقيق الفوري فيما قدمناه من بلاغ رسمي ضد المشكو في حقه معتاد التحرش لعقود طويلة طبيب الأسنان باسم سمير .. وفق الله سيادتك وسدد خطاك في إظهار الحقيقة ونصرة الحق وتحقيق العدالة فيما هو خير وحماية للمجتمع ” .