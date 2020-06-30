أعلنت السلطات الهندية، مساء أمس الإثنين، أنها قامت بحظر 59 تطبيقاً طورتها شركات صينية كان من بينها تطبيق تيك توك الشهير وذلك لدواعي أمنية وقلق من تهديدها الأمني القومي الهندي حسب بيان وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

وتضم القائمة بالاضافة الى “تيك توك” تطبيقات “سي إم براوزر”، “يو سي براوزر”، “يو سي نيوز”، و”كلوب فاكتوري” ثالث أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الهند.

وتأتي الخطوة في سياق توتر تاريخي بين البلدين بسبب خلاف حدودي، ومع ذلك اعتبرت هذه الخطوة مفاجئة بالنسبة للخبراء والمستخدمين.

وكانت الهند قد بدأت من قرابة الشهرين بتطبيق خطوات تقليص الاعتماد على المنتجات الصينية عبر إيقاف تصاريح الشحنات الصناعية القادمة من الصين في موانئها ومطاراتها؛ مما يشير إلى أن الأيام القادمة قد تشهد مزيدأ من إجراءات الفعل ورد الفعل التي سيكون لها أثراً واضحاً في تأجيج الصراع بين الجارتين.