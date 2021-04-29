أعلن وكيل وزارة الخارجية الهندية ” هارش فاردهان شرينغلا ” في حديثه خلال مؤتمر صحفي له عن إجراء الهند لإتصالات مع شركات تصنيع أدوية في مصر بخصوص تزويدها بعقار ” ريمديسيفير ” الذي يستخدمه مرضى فيروس كورونا المستجد .

وأضاف أن الأولوية بالوقت الحالي أيضا أصبحت لواردات الأكسجين وأن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة والدعم .. فقال : ” نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم ” .

وأشار هارش فاردهان شرينغلا إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما قد عرضوا تقديم إمدادات من عقار ” فافيبيرافير ” لعلاج فيروس كورونا في ظل تفاقم أزمة الوباء بالهند في الآونة الأخيرة .

حيث سجلت الهند ، الخميس ، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا .. فكشفت بيانات وزارة الصحة عن تسجيل 379257 إصابة جديدة و3645 وفاة اليوم الخميس في أعلى عدد وفيات يومية تسجله البلاد منذ بدء الجائحة .