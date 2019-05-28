اليابان تستخدم الألحفة دروعا

انطلقت أول أمس في مدينة ” إيتو ” باليابان مسابقة تعرف ب ” حرب الوسائد ” والتي شارك فيها 16 فريقا من انحاء المنطقة للتنافس .

وترجع بدايات هذه اللعبة إلى عام 2013 والتي تعد من أكثر المسابقات غرابة في اليابان . . بدأها طلبة في المدارس الثانوية بمقاطعة ” شيزوكا ” حيث يبدأون بالقتال بالوسائد دون رقابة من الكبار .

تقوم اللعبة على فريقين كل فريق مكون من خمسة لاعبين يتظاهرون بإنهم نائمون حتى تنطلق صفارة البدء فيقفزوا واقفين ويبدأوا التراشق بالوسائد

ولكل فريق ملك يعمل أفراد الفريق على حمايته من محاولات الفريق الآخر لإصابته ويمكن للاعب واحد من كل فريق استخدام غطاء السرير كدرع للحماية .

والفريق الفائز يتأهل للمسابقة الوطنية التي ستقام في فبراير العام المقبل .